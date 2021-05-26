Україна перемагає COVID-19? Вчені дали прогноз на найближчі тижні

В Україні вже відступає епідемія, хворих все менше, лікарні порожніють – далі буде ще краще

Дезінфекція від коронавірусу. REUTERS/Ann Wang

Українські вчені прогнозують спад епідемії коронавірусної хвороби в Україні на початку червня, а також відзначають стрімке падіння випадків госпіталізації пацієнтів з ковідом.

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Про це йдеться у звіті Національної академії наук України.

Коронавірус зменшує оберти

У документі зазначать, що на сьогодні середня кількість нових заражень зменшилася до 3767 на добу. Це дуже близько до лютневого мінімуму, коли було 3600 випадків на добу протягом 7 днів.

Також стрімко зменшується навантаження на лікарні. Кількість усіх зайнятих ліжок нині – менше ніж 40%. Трохи повільніше зменшується навантаження на відділення інтенсивної терапії та апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ): таких пацієнтів поменшало на 42% і на 40% відповідно. Число пацієнтів, яким потрібен кисень, впало на 59% від пікових показників у розпал епідемії.

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У найближчі тижні "корони" стане ще менше

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У період з 26 травня по 1 червня середня кількість нових випадків становитиме 3442.

Протягом тижня з 2 по 8 червня прогнозна середня кількість нових інфікованих – 2914.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні розробляють вакцину від коронавірусної хвороби. Перевага потенційного українського препарату в тому, що він не містить генетичного матеріалу збудника.

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