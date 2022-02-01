Україна отримала від Польщі близько 280 тонн гуманітарної допомоги (фото, відео)

До вантажу допомоги входять засоби для боротьби з COVID-19 і медичне обладнання

Допомога прибула в Україну 1 лютого/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 1 лютого, польські рятувальники доставили в Київ близько 280 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів — засоби для боротьби з коронавірусом і медобладнання.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Гуманітарна допомога була передана Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Вона буде використана для потреб українців.

Колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою від Польщі перетнула кордон у пункті пропуску "Дорогуськ-Яготин" вранці 31 січня. Територією України її супроводжували співробітники ДСНС.

Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України 1 /7

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Військова допомога Україні

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