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Україна отримала від Польщі близько 280 тонн гуманітарної допомоги (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 20:54
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До вантажу допомоги входять засоби для боротьби з COVID-19 і медичне обладнання
Допомога прибула в Україну 1 лютого/Колаж: "Сьогодні"
Допомога прибула в Україну 1 лютого/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 1 лютого, польські рятувальники доставили в Київ близько 280 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів — засоби для боротьби з коронавірусом і медобладнання.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

Гуманітарна допомога була передана Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Вона буде використана для потреб українців.

Колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою від Польщі перетнула кордон у пункті пропуску "Дорогуськ-Яготин" вранці 31 січня. Територією України її супроводжували співробітники ДСНС.

Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України
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