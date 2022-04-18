"Україна стане східноєвропейським тигром" — Грицак про майбутнє після війни

Історик розповів, у чому війна допомагає нашій країні

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Яке майбутнє чекає на Україну після війни, розповів історик Ярослав Грицак в інтерв'ю ведучій Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

"Те, як ми живемо зараз, – це результат змін у світі останні двісті років. Те, що ми стали жити краще, – це всі економічні та політичні зміни. Але головне зміни не економічні, а політичні. Політичні – означає те, що повинні пройти певні політичні реформи, розподіл влади, створення незалежної світової системи тощо. Росії це ніколи не вдавалося. Росія двісті років пробує, їй не вдається, тому вона завжди є символом країни-невдахи", — сказав він.

Україні ж, за словами історика, це вдається, і після війни ми значно наблизимося до мети.

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"Ми вже до війни зайшли далеко на цьому шляху. Війна нас швидко веде до мети, бо ми дивимося, як зараз функціонує держава, але ми вперше за тридцять років незалежності маємо ефективну державу. Нам важливо це зберегти. Якщо це збережеться, Україна буде через кілька років таким собі східноєвропейським тигром. Це буде її статус. Україна буде таким лідером регіону, як Польща. Якщо ми будемо союзниками, це повністю змінить геополітику. Я бачу Україну дуже сильною", — сказав він.

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