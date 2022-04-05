Українців попередили про кібератаки РФ на Telegram-акаунти: як уберегти себе

Українців попередили про кібератаки Росії, спрямовані на доступ до облікових записів Telegram.
Про це повідомили Держспецзв'язку.
Деталі кібератаки
Як стало відомо, злочинці поширювали серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.
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Внаслідок подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, список контактів та історії листування в Telegram.
Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, проте зловмисники "переїжджають" на хостинги Росії.
"Будьте пильними та у жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями. Також необхідно встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить в SMS). Додатково необхідно у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного. У разі отримання подібних повідомлень потрібно терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України – CERT-UA та Кіберполіцію", – наголосили у відомстві.
Другий фронт: чим небезпечні месенджери Telegram і Viber під час війни
Сьогодні Україна перебуває у доволі важкій ситуації. Попри те, що російські війська окуповують українські міста, нищать їхніх мешканців, вони використовують ще один вид зброї — листування в месенджерах, приміром Telegram і Viber.
Експерти кібербезпеки розповіли Today.ua, що не варто надсилати близьким у воєнний час.
Щоб уберегти себе та свій пристрій:
- не діліться своєю геолокацією, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ;
- не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карт, гаджетів, сайтів тощо. Будь-якою інформацією можуть скористатися зловмисники. Viber має функцію зашифрованих миттєвих повідомлень. Використовуйте її, якщо надсилаєте конфіденційну інформацію;
- не діліться інформацією про пересування ворога, краще повідомте це через чат-бот "єВорог", який розробило Мінцифри.
Якщо ви побачили пропаганду або фейк, то не варто висловлювати своє обурення в розмові зі знайомими. Зробіть свій внесок у боротьбу проти окупанта і відправте цю інформацію в чат-бот Національної поліції StopRussia. Інформацію там оперативно перевірять і передадуть ворожі ресурси на блокування.
Якщо вам потрібно повідомити про порушення прав людини, то вам знадобиться спеціальний чат-бот Warcrime — від Міністерства юстиції України.
Для перевірки сумнівної інформації журналісти створили спеціальний чат-бот "Перевірка". Можна відправляти повідомлення в соцмережах, фото, відеоматеріали та посилання. Кілька кліків і ви зможете дізнатися, наскільки ця інформація правдива.
Як зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, при застосуванні чат-ботів потрібно дотримуватися заходів безпеки:
- користувачам месенджерів радять для забезпечення своєї безпеки видаляти чати відразу після надсилання конфіденційної інформації;
- на блокпостах тимчасово окупованих територій російські військові перевіряють особисті речі українців, зокрема смартфони. Тому краще самим видалити з пристрою необхідну інформацію, щоб не допомагати супротивнику.