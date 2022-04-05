Українців попередили про кібератаки РФ на Telegram-акаунти: як уберегти себе

Внаслідок атак зловмисники викрадають дані сесії, список контактів та історії листування в Telegram

Окупанти здійснюють кібератаки на Telegram українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Українців попередили про кібератаки Росії, спрямовані на доступ до облікових записів Telegram.

Про це повідомили Держспецзв'язку.

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Деталі кібератаки

Як стало відомо, злочинці поширювали серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

Внаслідок подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, список контактів та історії листування в Telegram.

Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, проте зловмисники "переїжджають" на хостинги Росії.

"Будьте пильними та у жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями. Також необхідно встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить в SMS). Додатково необхідно у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного. У разі отримання подібних повідомлень потрібно терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України – CERT-UA та Кіберполіцію", – наголосили у відомстві.

Другий фронт: чим небезпечні месенджери Telegram і Viber під час війни

Сьогодні Україна перебуває у доволі важкій ситуації. Попри те, що російські війська окуповують українські міста, нищать їхніх мешканців, вони використовують ще один вид зброї — листування в месенджерах, приміром Telegram і Viber.

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Експерти кібербезпеки розповіли Today.ua, що не варто надсилати близьким у воєнний час.

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