Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Українців попередили про кібератаки РФ на Telegram-акаунти: як уберегти себе

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 22:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Внаслідок атак зловмисники викрадають дані сесії, список контактів та історії листування в Telegram
Окупанти здійснюють кібератаки на Telegram українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти здійснюють кібератаки на Telegram українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Українців попередили про кібератаки Росії, спрямовані на доступ до облікових записів Telegram.

Про це повідомили Держспецзв'язку.

Реклама

Деталі кібератаки

Як стало відомо, злочинці поширювали серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

Внаслідок подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, список контактів та історії листування в Telegram.
Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, проте зловмисники "переїжджають" на хостинги Росії.

"Будьте пильними та у жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями. Також необхідно встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить в SMS). Додатково необхідно у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного. У разі отримання подібних повідомлень потрібно терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України – CERT-UA та Кіберполіцію", – наголосили у відомстві.

Другий фронт: чим небезпечні месенджери Telegram і Viber під час війни

Сьогодні Україна перебуває у доволі важкій ситуації. Попри те, що російські війська окуповують українські міста, нищать їхніх мешканців, вони використовують ще один вид зброї — листування в месенджерах, приміром Telegram і Viber.

Реклама

Експерти кібербезпеки розповіли Today.ua, що не варто надсилати близьким у воєнний час.

Щоб уберегти себе та свій пристрій:

  • не діліться своєю геолокацією, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ;
  • не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карт, гаджетів, сайтів тощо. Будь-якою інформацією можуть скористатися зловмисники. Viber має функцію зашифрованих миттєвих повідомлень. Використовуйте її, якщо надсилаєте конфіденційну інформацію;
  • не діліться інформацією про пересування ворога, краще повідомте це через чат-бот "єВорог", який розробило Мінцифри.

Якщо ви побачили пропаганду або фейк, то не варто висловлювати своє обурення в розмові зі знайомими. Зробіть свій внесок у боротьбу проти окупанта і відправте цю інформацію в чат-бот Національної поліції StopRussia. Інформацію там оперативно перевірять і передадуть ворожі ресурси на блокування.

Реклама

Якщо вам потрібно повідомити про порушення прав людини, то вам знадобиться спеціальний чат-бот Warcrime — від Міністерства юстиції України.

Для перевірки сумнівної інформації журналісти створили спеціальний чат-бот "Перевірка". Можна відправляти повідомлення в соцмережах, фото, відеоматеріали та посилання. Кілька кліків і ви зможете дізнатися, наскільки ця інформація правдива.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, при застосуванні чат-ботів потрібно дотримуватися заходів безпеки:

  • користувачам месенджерів радять для забезпечення своєї безпеки видаляти чати відразу після надсилання конфіденційної інформації;
  • на блокпостах тимчасово окупованих територій російські військові перевіряють особисті речі українців, зокрема смартфони. Тому краще самим видалити з пристрою необхідну інформацію, щоб не допомагати супротивнику.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.18

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти