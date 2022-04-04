Українці почали називати дітей на честь Javelin (фото)

Такими новинами поділився народний депутат Олексій Гончаренко

В Україні почали називати дітей на честь ЗРК "Джавелін". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні почали називати дітей на честь зенітно-ракетного комплексу "Джавелін". Такі випадки зафіксували у Києві та Вінницькій області.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"Ну що, жарти жартами, а дітки з іменами Джавеліна та Джевелін вже офіційно зареєстровані в Україні", – написав нардеп.

Так, у Вінницькій області та місті Київ новонароджені хлопчик та дівчинка офіційно отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна.

"Нехай малюки ростуть здоровими та у мирній Україні! Тепер чекаємо ще й на маленьких Байрактарів", – додав Гончаренко.

У Києві новонароджену дівчинку назвали Джавеліною. Фото: Олексій Гончаренко

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Підрозділи Закарпатської бригади здобули нову партію Javelin

Підрозділи 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних. протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Військові одразу використали протитанкові ракетні комплекси під час зіткнення з російськими військовими в зоні бойових дій.