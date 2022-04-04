Українці почали називати дітей на честь Javelin (фото)

В Україні почали називати дітей на честь зенітно-ракетного комплексу "Джавелін". Такі випадки зафіксували у Києві та Вінницькій області.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
"Ну що, жарти жартами, а дітки з іменами Джавеліна та Джевелін вже офіційно зареєстровані в Україні", – написав нардеп.
Так, у Вінницькій області та місті Київ новонароджені хлопчик та дівчинка офіційно отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна.
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"Нехай малюки ростуть здоровими та у мирній Україні! Тепер чекаємо ще й на маленьких Байрактарів", – додав Гончаренко.
У Києві новонароджену дівчинку назвали Джавеліною. Фото: Олексій Гончаренко
Підрозділи Закарпатської бригади здобули нову партію Javelin
Підрозділи 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних. протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Військові одразу використали протитанкові ракетні комплекси під час зіткнення з російськими військовими в зоні бойових дій.
США відправили в Україну гуманітарний вантаж безпеки з Javelin
Зі Сполучених Штатів Америки в Україну вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж. Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Вантаж є частиною допомоги в загальному розмірі 200 млн доларів, узгодженою президентом США Джо Байденом у зв'язку з загрозою Росії, що зростає.
"Висловлюємо подяку США за непохитну підтримку України та зміцнення обороноздатності української армії", – йдеться у повідомленні.