Українці зможуть користуватися вітчизняними водійськими правами в ОАЕ – Аваков

Сьогодні, 14 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і міністр внутрішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Сейф бін Заїд Аль Нагаян підписали два документи:
- Угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом;
- Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання національних посвідчень та обмін ними.
Підписання відбулося під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в ОАЕ, повідомляє Тelegram-канал МВС України.
Відтепер водії будуть користуватися в ОАЕ водійськими посвідченнями, які отримали в Україні. Туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, безплатно і без іспитів обмінювати їх на місцеві, зазначив Арсен Аваков.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 14 лютого дав інтерв'ю еміратському інформаційному агентству Emirates News Agency WAM і зробив головні заяви про інвестиції в Україну та нові економічні зв'язки.
Володимир та Олена Зеленські в ОАЕ з офіційним візитом – дивіться відео:
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