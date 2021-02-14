Українці зможуть користуватися вітчизняними водійськими правами в ОАЕ – Аваков

Арсен Аваков підписав відповідний документ з міністром внутрішніх справ ОАЕ

Сьогодні, 14 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і міністр внутрішніх справ Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Сейф бін Заїд Аль Нагаян підписали два документи:

Угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом;

Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання національних посвідчень та обмін ними.

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Підписання відбулося під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в ОАЕ, повідомляє Тelegram-канал МВС України.

Відтепер водії будуть користуватися в ОАЕ водійськими посвідченнями, які отримали в Україні. Туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, безплатно і без іспитів обмінювати їх на місцеві, зазначив Арсен Аваков.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 14 лютого дав інтерв'ю еміратському інформаційному агентству Emirates News Agency WAM і зробив головні заяви про інвестиції в Україну та нові економічні зв'язки.

Володимир та Олена Зеленські в ОАЕ з офіційним візитом – дивіться відео:

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