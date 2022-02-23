Українська розвідка перехопила розмови жителів Донбасу, які ховаються від мобілізації (відео)

Місцеві, які не хочуть воювати, бояться виходити на вулиці, щоб не потрапити на очі бойовикам

Бойовики проводять примусову мобілізацію на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі бойовики проводять масову мобілізацію місцевого населення, однак жителі окупованих територій не хочуть воювати та переховуються від призову.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Згідно розвідданих, наразі на окупованих територіях Донбасу відбувається масова мобілізація місцевого населення.

Також розвідка опублікувала перехоплені телефонні розмови, на яких можна почути, що чоловіки бояться виходити на вулиці та масово переховуються. Крім того, місцеві побоюються, що незабаром можуть ходити просто по квартирах і забирати чоловіків воювати.

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Як проходить мобілізація

Бойовики примусово забирають до будівель військоматів окупаційної влади чоловіків призовного віку прямо в громадських місцях.

Натомість місцеві жителі усвідомлюють можливі наслідки військової провокаціїї з боку російських окупаційних військ, а також те, що вони перебуватимуть як в першій лінії при ймовірному наступі окупантів на підконтрольні Україні території, так і виконуватимуть усю брудну роботу на позиціях. Тому чоловіки масово переховуються.

Загострення на Донбасі

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

22 лютого "депутат" так званої народної ради самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

Жителі тимчасово окупованих територій на Донбасі розповіли в коментарі "Сьогодні", що бойовики готують ударні угруповання, щоб взяти під свій контроль весь регіон. На південь так званої "ДНР" звозять військову техніку. Багато техніки розмістили у Тельмановому – за словами джерела, на околицях селища розмістили цілі базові табори.

Крім того, військові силоміць мобілізують українців. Ті, хто виступає проти окупантів і не хочуть воювати, ховаються по квартирах і не виходять на вулиці.

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