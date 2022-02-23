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Українська розвідка перехопила розмови жителів Донбасу, які ховаються від мобілізації (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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23 лютого, 21:28
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Місцеві, які не хочуть воювати, бояться виходити на вулиці, щоб не потрапити на очі бойовикам
Бойовики проводять примусову мобілізацію на Донбасі.
Бойовики проводять примусову мобілізацію на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі бойовики проводять масову мобілізацію місцевого населення, однак жителі окупованих територій не хочуть воювати та переховуються від призову.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Згідно розвідданих, наразі на окупованих територіях Донбасу відбувається масова мобілізація місцевого населення.

Також розвідка опублікувала перехоплені телефонні розмови, на яких можна почути, що чоловіки бояться виходити на вулиці та масово переховуються. Крім того, місцеві побоюються, що незабаром можуть ходити просто по квартирах і забирати чоловіків воювати.

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Як проходить мобілізація

Бойовики примусово забирають до будівель військоматів окупаційної влади чоловіків призовного віку прямо в громадських місцях.

Натомість місцеві жителі усвідомлюють можливі наслідки військової провокаціїї з боку російських окупаційних військ, а також те, що вони перебуватимуть як в першій лінії при ймовірному наступі окупантів на підконтрольні Україні території, так і виконуватимуть усю брудну роботу на позиціях. Тому чоловіки масово переховуються.

Загострення на Донбасі

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