Украинская разведка перехватила разговоры жителей Донбасса, которые прячутся от мобилизации (видео)

Местные, которые не хотят воевать, боятся выходить на улицы, чтобы не попасть на глаза боевикам

Боевики проводят принудительную мобилизацию на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Согласно разведданным, сейчас на оккупированных территориях Донбасса происходит массовая мобилизация местного населения.

Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, на которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицы и массово скрываются. Кроме того, местные опасаются, что вскоре боевики могут ходить прямо по квартирам и забирать мужчин воевать.

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Как проходит мобилизация

Боевики принудительно забирают в здания военкоматов оккупационных властей мужчин призывного возраста прямо в общественных местах.

Местные жители осознают возможные последствия военной провокации со стороны российских оккупационных войск, а также то, что они будут находиться как в первой линии при вероятном наступлении оккупантов на подконтрольные Украине территории, так и будут выполнять всю грязную работу на позициях. Поэтому мужчины массово скрываются.

Обострение на Донбассе

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

22 февраля "депутат" так называемого народного совета самопровозглашенного "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

Жители временно оккупированных территорий на Донбассе рассказали в комментарии "Сегодня", что боевики готовят ударные группировки, чтобы взять под свой контроль весь регион На юг так называемой "ДНР" свозят военную технику. Многие техники разместили в Тельманово – по словам источника, в окрестностях поселка разместили целые базовые лагеря.

Кроме того, военные силой мобилизуют украинцев. Те, кто выступает против оккупантов и не хотят воевать, прячутся по квартирам и не выходят на улицы.

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