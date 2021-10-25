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Українська спортсменка зірвалася в море в Туреччині: в якому вона стані

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
25 жовтня, 12:08
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Дівчину госпіталізували і зараз спостерігають за її станом
Парашутистка зірвалася в море / Колаж "Сьогодні"
Парашутистка зірвалася в море / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 24 жовтня, під час фестивалю повітряних ігор в місті Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася в море український парашутистка. Дівчину вдалося врятувати.

Про це сайту "Сьогодні" повідомила речник МЗС Олег Ніколаєнко.

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Подробиці

Парашутисту врятувала турецької берегова охорона. Її госпіталізували.

Консульство України в Анталії терміново зв'язалося з організаторами фестивалю і лікарнею для надання громадянці консульської допомоги. Стан її здоров'я задовільний, загрози життю немає.

Українські консули стежать за реабілітацією потерпілого українському.

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