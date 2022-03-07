11-річний хлопчик сам дістався із Запоріжжя до Словаччини

11-річний хлопчик з України самостійно дістався українсько-словацького кордону.
Про це повідомили на сторінці МВС Словаччини у Facebook.
Дитина із Запоріжжя перейшла кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Батьки хлопчика змушені залишитися в Україні.
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Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. Вони були здивовані тим, настільки дитина виявилася безстрашною.
Завдяки контакту, який батьки написали на руці, хлопець зміг зв'язатися з рідними – вони його забрали.
У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що за останні 10 днів понад 1,5 млн людей втекли з України до сусідніх країн через війну.
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день боронять Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли Одеської області. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців війни проти нас.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.