11-летний мальчик сам добрался из Запорожья в Словакию

Мальчика на границе встретили словацкие волонтеры

Фото: коллаж "Сегодня"

11-летний мальчик из Украины самостоятельно добрался до украинско-словацкой границы.

Об этом сообщили на странице МВД Словакии в Facebook.

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Ребенок из Запорожья перешел границу в Словакию с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Родители мальчика были вынуждены остаться в Украине.

Парня на границе встретили словацкие волонтеры. Они были удивлены тем, настолько ребенок оказался бесстрашным.

Благодаря контакту, который родители написали на его руке, парень смог связаться с родными – они его забрали.

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В воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние 10 дней более 1,5 млн человек бежали из Украины в соседние страны из-за войны.

Ситуация в Украине 7 марта