Сьогодні 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Сьогодні 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Сьогодні 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Україну атакує сильний вітер та сніг – де чекати негоди

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 14:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів
В Україні очікується негода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні очікується негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 8 лютого, буде сніжною та дощовою у деяких регіонах. Температура повітря досягне 2 градусів тепла. Також синоптики прогнозують шквальний вітер.

Про це повідомляє "НВ".

Реклама

8 лютого вночі в Україні, за винятком західних областей, вдень у східних та південно-східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

На решті території країни буде без істотних опадів.

Температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів. У південних, східних областях, вдень і на крайньому заході очікується від 0 до +5 градусів.

Реклама

Крім того, прогнозується північно-західний вітер 7-12 м/с, у південних та західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Якою буде погода в Україні цього тижня?

Погода в Україні цього тижня буде з опадами та сильним вітром. Температура повітря з 7 по 13 лютого очікується теплою у багатьох регіонах.

Синоптики прогнозують у багатьох областях опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Відносно сухо буде лише на півдні країни, де стовпчики термометрів стрімко поповзуть угору і подекуди очікується до +10 градусів.

Реклама

У Києві впродовж тижня очікуються опади. Температура повітря буде нестабільною – від -5 градусів вночі до +6 градусів вдень.

В Одесі цього тижня прогнозується 10 градусів тепла, але очікується шквальний вітер із поривами до 35 м/с. При цьому опадів у регіоні не обіцяють, небо буде лише зрідка вкрите хмарами.

На заході країни у вівторок очікується снігопад, а у п'ятницю – зливи. Температура повітря коливатиметься від -4 до +7 градусів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Не Трухін? Ми дізналися, хто був за кермом у авто Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли у Києві відкриють станцію метро "Львівська брама". Ми дізналися терміни – ексклюзив Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Не Трухін? Ми дізналися, хто був за кермом у авто Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

242 942

захворіло за тиждень в Україні

+25%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти