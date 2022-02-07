Україну атакує сильний вітер та сніг – де чекати негоди

Погода в Україні у вівторок, 8 лютого, буде сніжною та дощовою у деяких регіонах. Температура повітря досягне 2 градусів тепла. Також синоптики прогнозують шквальний вітер.
Про це повідомляє "НВ".
8 лютого вночі в Україні, за винятком західних областей, вдень у східних та південно-східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ.
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На решті території країни буде без істотних опадів.
Температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів. У південних, східних областях, вдень і на крайньому заході очікується від 0 до +5 градусів.
Крім того, прогнозується північно-західний вітер 7-12 м/с, у південних та західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Якою буде погода в Україні цього тижня?
Погода в Україні цього тижня буде з опадами та сильним вітром. Температура повітря з 7 по 13 лютого очікується теплою у багатьох регіонах.
Синоптики прогнозують у багатьох областях опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Відносно сухо буде лише на півдні країни, де стовпчики термометрів стрімко поповзуть угору і подекуди очікується до +10 градусів.
У Києві впродовж тижня очікуються опади. Температура повітря буде нестабільною – від -5 градусів вночі до +6 градусів вдень.
В Одесі цього тижня прогнозується 10 градусів тепла, але очікується шквальний вітер із поривами до 35 м/с. При цьому опадів у регіоні не обіцяють, небо буде лише зрідка вкрите хмарами.
На заході країни у вівторок очікується снігопад, а у п'ятницю – зливи. Температура повітря коливатиметься від -4 до +7 градусів.