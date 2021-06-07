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Україну цілий тиждень будуть заливати дощі: прогноз погоди до вихідних

7 червня, 18:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У найближчі дні краще не забувайте парасолі перед виходом на вулицю – гриміти буде вся Україна

Україну знову накриє циклон, який принесе в найближчі дні дощі, грози, місцями навіть град. Але, незважаючи на негоду, буде досить комфортна температура в 20-25 градусів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У вівторок, 8 червня, дощі з грозами в усіх областях. На заході і півдні країни температура 23-25 градусів, в інших регіонах 21-23.

У середу, 9 червня, по всій Україні знову дощі з грозами і 22-25 градусів. У столиці – 21-23, і буде мокро.

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У четвер, 10 червня, не ховаемо парасолі – на вулиці у всіх регіонах країни буде мокро. Також очікуються ті ж 22-25 градусів.

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У п'ятницю, 11 червня, погода не налагодиться: 22-25 градусів і всюди теплі дощі з грозами.

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У суботу, 12 червня, на природу вибратися не вийде – знову безпросвітні дощі, але трохи потеплішає до +26.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Одесу накрила негода - у місті пройшов град, вулиці затопило.

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