Україну накриють снігопади! В яких регіонах чекати на негоду

У деяких регіонах посилиться вітер до 15-24 м/с.

В Україні погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у суботу, 12 лютого, очікується із сильними опадами. У багатьох регіонах синоптики прогнозують дощ зі снігом, але буде тепла температура повітря.

Про це повідомляє Sinoptik.

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12 лютого у Києві буде похмурий ранок, ясний день та безхмарний вечір. Вночі йтиме сильний дощ зі снігом, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня – взагалі закінчитися. Температура повітря вночі становитиме +2 градуси, а вдень – +3.

Погода у Києві 12 лютого

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У Харкові 12 лютого очікується хмарна погода, яка утримається весь день. Сильний сніг почнеться з самого ранку, але ближче до вечора він має припинитися. Вночі та вдень стовпчики термометрів опустяться до +1 градуса.

Погода в Харкові 12 лютого

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У Львові цього дня вранці пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня має закінчитись. Більше опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +2 градуси, а вдень – +3.

Погода у Львові 12 лютого

В Одесі день і вечір будуть ясні, прийшовши на зміну похмурому ранку. Субота пройде без опадів. При цьому вітер посилиться до 15-24 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3 градуси, а вдень – +7.

Погода в Одесі 12 лютого

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.