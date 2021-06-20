Україну накриють теплі дощі: якою буде погода 20 червня (карта)

У деяких регіонах синоптики прогнозують зливи, а в інших, навпаки, сильну спеку

У неділю, 20 червня, частину регіонів України заллє дощами, проте, навіть з опадами в країні буде спекотно.

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За прогнозом Укргідрометцентру, в країні середня температура вдень коливатиметься в межах 27-30 градусів.

Так, на заході країни синоптики прогнозують потужні зливи – буде східний вітер, а в деяких регіонах опади очікуються навіть вночі. Температура коливатиметься в межах 24-29 градусів, а вночі прогнозується від 14 до 17 градусів.

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На півночі України опадів синоптики не прогнозують, при цьому температура очікується від 28 до 30 градусів, вночі спека спаде до позначки +18.

На сході жителям також пощастить з погодою – дощів не очікується, але буде спекотно – від 28 до 31 градуса.

У південних регіонах країни і вдень, і вночі будуть сильні зливи, при цьому температура вдень коливатиметься в межах 23-28 градусів, а вночі очікується від 16 до 18 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

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