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Україну накривають грози і бурі. У п'яти областях сидять без світла

6 липня 2021 8:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Негода наробила чимало лиха. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

На Україну обрушилася негода. Фото: колаж "Сьогодні"

На Україну обрушилася негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 6 липня виявився знеструмленим 41 населений пункт.

Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Так, без світла залишилися люди в п'яти областях, а саме:

  • Черкаська – 16 населених пунктів;
  • Кіровоградська – 8 населених пунктів;
  • Донецька – 7 населених пунктів;
  • Миколаївська – 7 населених пунктів;
  • Дніпропетровська – 3 населених пункти;

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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

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Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

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Крім того, Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце.

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