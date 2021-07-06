Україну накривають грози і бурі. У п'яти областях сидять без світла

На Україну обрушилася негода. Фото: колаж "Сьогодні"
Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 6 липня виявився знеструмленим 41 населений пункт.
Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, без світла залишилися люди в п'яти областях, а саме:
- Черкаська – 16 населених пунктів;
- Кіровоградська – 8 населених пунктів;
- Донецька – 7 населених пунктів;
- Миколаївська – 7 населених пунктів;
- Дніпропетровська – 3 населених пункти;
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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.
Крім того, Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце.