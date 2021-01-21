Україну огорне весняним теплом: де в п'ятницю буде до +10

До України вже прийшло потепління, хоч і не скрізь. А ось завтра, 22 січня, вже по всій території країни вдень буде плюсова температура, подекуди до +10 і без опадів.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, до України прийшла відлига – протягом дня очікується 1-5 градусів тепла.
На заході і півдні запахне справжньою весною, там очікується до 5-8 градусів тепла, в Криму до +10.
Опадів істотних завтра в більшості областей не прогнозується, лише на Закарпатті та в Карпатах пройдуть дощ і мокрий сніг.
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У Києві 22 січня буде досить тепла погода порівняно з попередніми днями. Найближчої ночі ще невеликий мороз, а ось завтра вдень температура повітря підвищиться до +3. Буде суха погода.
Циклони Goran і Irek поки не чіпають Україну, але їх протистояння з антициклоном Dragica принесе нам завтра поривчастий сильний вітер південно-західного напрямку.
В Укргідрометцентрі теж прогнозують теплу погоду на завтра. За їхнім прогнозом, в деяких західних областях теж доходитиме до +10.
Як повідомляли новини "Сьогодні", директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповідав, що на початку лютого місцями може доходити до +15.
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