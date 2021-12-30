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Уже дев‘ятий за рік! На Прикарпатті стався землетрус

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
30 грудня, 15:30
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Землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера було ледь відчутно
За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних.
За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області 19 грудня зафіксували землетрус. Епіцентр знаходився в районі селища Білозорина, Надвірнянського району.

Таку інформацію оприлюднив Головний центр спеціального контролю.

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Поштовхи зафіксували на глибині 3 км. Землетрус був магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - зазначили сейсмологи.

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Епіцентр землетрусу був біля Надвірної. Фото: скріншот

Не рідкість на Прикарпатті

Протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 9 землетрусів, останній 21 грудня, з магнітудою 2,6.

Головний центр спеціального контролю закликає місцевих жителів, які відчули поштовхи, повідомити про свої відчуття за посиланням: https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/. Це має допомогти в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

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Землетрус в Чернігівській області

Землетрус стався о 16.45 7 грудня. Його епіцентр знаходиться в Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми, на глибині 10 кілометрів.

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

Місцеві жителі описували землетрус так: "щось гупнуло, наче щось сильно впало. і одній кімнаті шибка затряслася".

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