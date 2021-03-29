Вже зробили першу дозу: як почуваються після вакцини від COVID-19 люди похилого віку

Діти записують на щеплення своїх батьків, кому вже за 80 років

Вже п’ятий день у Києві роблять щеплення від коронавірусу людям похилого віку, адже саме вони ще у зоні ризику.

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Найбільш критично захворювання переносять ті, кому за 60 років, і саме вони помирають від ускладнень найчастіше.

Кореспондент "Сьогодні" Анастасія Блищик дізналася, як почуваються після вакцинації люди похилого віку та чи активно записуються на щеплення.

"Діти записували своїх батьків, кому вже за 80 років. Ті, хто не встиг записатися, ми вже дивимося за датою народження, телефонуємо, запрошуємо на вакцинацію", – каже сімейний лікар.

Далі перед щепленням – пацієнтам міряють температуру, тиск та просять заповнити спеціальний документ. Люди вказують чи є в них алергічнї реакції та хронічні захворювання. Якщо все добре – запрошують до кабінету.

"Я сподіваюсь, якщо навіть я захворію, то це буде у легкій формі, не треба буде лягати в лікарню", – каже пінсіонер.

Тамарі Кожуховій 84 роки. Вона укололась напередодні. Каже: вік вже не той. Тож як тільки покликали щепитися – одразу приїхала в лікарню. Після уколу жінці було зле, тож прийшла на консультацію. Нічого критичного лікарка не виявила, тож після огляду відпустила жінку додому.

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Загалом з початку кампанії ін'єкцію отримали майже 200 тисяч людей.

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що в Україні відстають від плану вакцинаціївід коронавірусу майже удвічі від запланованого. Однією з причин цього є організаційні моменти, зокрема, в роботі пунктів вакцинації.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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