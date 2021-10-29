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СЬОГОДНІ Новини України

Вже цими вихідними Україна переводить годинники: коли і куди крутити стрілки

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 13:17
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Українці житимуть за зимовим часом – спати можна буде на годину довше, але й темнітиме на годину раніше
Україна переводить стрілки на годину назад.
Україна переводить стрілки на годину назад. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна готується вкотре перевести годинники. Цими вихідними ми перейдемо на зимовий час і будемо перебудовуватися на новий ритм.

Про це нагадує сайт "Сьогодні".

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Куди переводити стрілки

Перекласти годинник потрібно традиційно в 4 ранку в останні вихідні жовтня – у ніч із суботи на неділю. Цього року перехід на зимовий час припав на 31 жовтня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

Але в наш час все менше доводиться бачити годинник зі стрілками – більшість сучасних гаджетів переводять час автоматично. Однак потрібно самостійно подбати про настінний або наручний годинник, який є в будинку.

Як у неділю потрапити на свій поїзд

У залізничних квитках час відправлення поїздів на 31 жовтня буде вказано вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

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Єдине, про що просять українців в "Укрзалізниці" – бути уважними, вчасно перевести годинник і нічого не переплутати.

Чому переводимо годинник

Природний для України саме зимовий час. Якщо переведення годинника таки скасують, країна житиме за зимовим часом.

Як відомо, де-факто країна розташована у двох часових поясах. Це означає, що якщо залишити в Україні літній час, то жителям західних областей у грудні доведеться розпочинати робочий день у темряві, бо сонце там о 9:00 тільки з'явиться через обрій (при переведенні годинника на зимовий час – о 8:00) ).

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Ще однією причиною переведення годинників традиційно називають економію електроенергії. Але вже неодноразово доведено, що переведення годинника цьому практично ніяк не сприяє.

Але питання скасування переведення стрілок з року в рік буде вирішено щонайменше наступного року. Справа в тому, що Україна поки що загальмувала цей процес, оскільки спочатку країни Європи мають визначити, у який час вони житимуть (кожна країна вирішує це окремо для себе). І лише після цього Україна ухвалить остаточне рішення, оскільки для нашої країни важливо синхронізувати час із Європою. Від цього залежать графіки міжнародних авіарейсів та поїздів.

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