Вже цими вихідними Україна переводить годинники: коли і куди крутити стрілки

Україна готується вкотре перевести годинники. Цими вихідними ми перейдемо на зимовий час і будемо перебудовуватися на новий ритм.
Про це нагадує сайт "Сьогодні".
Куди переводити стрілки
Перекласти годинник потрібно традиційно в 4 ранку в останні вихідні жовтня – у ніч із суботи на неділю. Цього року перехід на зимовий час припав на 31 жовтня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.
Далі по темі
Але в наш час все менше доводиться бачити годинник зі стрілками – більшість сучасних гаджетів переводять час автоматично. Однак потрібно самостійно подбати про настінний або наручний годинник, який є в будинку.
Як у неділю потрапити на свій поїзд
У залізничних квитках час відправлення поїздів на 31 жовтня буде вказано вже з урахуванням переведення стрілок годинника.
Єдине, про що просять українців в "Укрзалізниці" – бути уважними, вчасно перевести годинник і нічого не переплутати.
Чому переводимо годинник
Природний для України саме зимовий час. Якщо переведення годинника таки скасують, країна житиме за зимовим часом.
Як відомо, де-факто країна розташована у двох часових поясах. Це означає, що якщо залишити в Україні літній час, то жителям західних областей у грудні доведеться розпочинати робочий день у темряві, бо сонце там о 9:00 тільки з'явиться через обрій (при переведенні годинника на зимовий час – о 8:00) ).
Ще однією причиною переведення годинників традиційно називають економію електроенергії. Але вже неодноразово доведено, що переведення годинника цьому практично ніяк не сприяє.
Але питання скасування переведення стрілок з року в рік буде вирішено щонайменше наступного року. Справа в тому, що Україна поки що загальмувала цей процес, оскільки спочатку країни Європи мають визначити, у який час вони житимуть (кожна країна вирішує це окремо для себе). І лише після цього Україна ухвалить остаточне рішення, оскільки для нашої країни важливо синхронізувати час із Європою. Від цього залежать графіки міжнародних авіарейсів та поїздів.
Раніше ми писали:
- Сайт "Сьогодні" розбирався з тим, як переведення годинника впливає переведення годинника на організм. Лікар розповіла про те, як уникнути негативних наслідків.
- Ще година сну чи втрачений тиждень? Ми запитали українців, що вони думають про переведення годинників.