2020-го COVID-19 "вбив" українців удвічі більше, аніж грип і пневмонія

За всі 12 місяців 2020 року від викликаних COVID-19 ускладнень в Україні померли 20 709 чоловік. У 19 904 з них вірус був ідентифікований, у 805 – ні.
Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих з різних причин в січні-грудні минулого року.
Всього в Україні за вказаний період померли 616 835 чоловік. Зокрема:
- від ішемічної хвороби серця – 284 997;
- від злоякісних новоутворень – 77 161;
- від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 78 140;
- від хвороб органів травлення – 24 215;
- від грипу і пневмонії – 11 358;
- від хвороб нервової системи – 4345;
- від захворювань, обумовлених вірусом імунодефіциту людини – 2868;
- від туберкульозу – 2886;
- від хвороб сечостатевої системи – 2661;
- від цукрового діабету – 2116.
Від зовнішніх причин за січенб-грудень 2020 року померли 28 062 українців. В тому числі:
- в результаті транспортних нещасних випадків загинули 3569 чоловік;
- від випадкового утоплення та занурення у воду – 1468;
- від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я – 1133;
- від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1570;
- від випадкового отруєння та дії алкоголю – 2107;
- заподіяли собі летальну умисне самоушкодження – 5635;
- загинули в результаті нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження – 1330.
Нагадаємо, в Україні зафіксували різкий стрибок смертності. За 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. чоловік, що на 2,9% більше, аніж за аналогічний період 2019 року, і народилося 268,9 тис. людина – на 6,2% менше.
Водночас Міністерство охорони здоров'я заявляє, що рівень смертності від COVID-19 в Україні – один з найнижчих в Європі.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк