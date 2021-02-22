2020-го COVID-19 "вбив" українців удвічі більше, аніж грип і пневмонія

Хвороби серця забрали життя майже половини українців

За всі 12 місяців 2020 року від викликаних COVID-19 ускладнень в Україні померли 20 709 чоловік. У 19 904 з них вірус був ідентифікований, у 805 – ні.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих з різних причин в січні-грудні минулого року.

Всього в Україні за вказаний період померли 616 835 чоловік. Зокрема:

від ішемічної хвороби серця – 284 997;

від злоякісних новоутворень – 77 161;

від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 78 140;

від хвороб органів травлення – 24 215;

від грипу і пневмонії – 11 358;

від хвороб нервової системи – 4345;

від захворювань, обумовлених вірусом імунодефіциту людини – 2868;

від туберкульозу – 2886;

від хвороб сечостатевої системи – 2661;

від цукрового діабету – 2116.

Від зовнішніх причин за січенб-грудень 2020 року померли 28 062 українців. В тому числі:

в результаті транспортних нещасних випадків загинули 3569 чоловік;

від випадкового утоплення та занурення у воду – 1468;

від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я – 1133;

від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1570;

від випадкового отруєння та дії алкоголю – 2107;

заподіяли собі летальну умисне самоушкодження – 5635;

загинули в результаті нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження – 1330.

Нагадаємо, в Україні зафіксували різкий стрибок смертності. За 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. чоловік, що на 2,9% більше, аніж за аналогічний період 2019 року, і народилося 268,9 тис. людина – на 6,2% менше.

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Водночас Міністерство охорони здоров'я заявляє, що рівень смертності від COVID-19 в Україні – один з найнижчих в Європі.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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