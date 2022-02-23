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У центрі Сум "Нацкорпус" та "Правий сектор" влаштували побоїще (відео)

Олеся Боровик Олеся Боровик власна кореспондентка Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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23 лютого, 16:13
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Представники "Нацкорпусу" звинуватили "Правий сектор" у тому, що вони розхитують ситуацію в місті
У Сумах сталася масова бійка націоналістів.
У Сумах сталася масова бійка націоналістів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі міста Суми влаштували масову бійку. Представники "Нацкорпусу" напали на машину "Правого сектора".

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Представники "Нацкорпусу" звинуватили "Правий сектор" у тому, що вони нібито займають проросійську позицію та можуть спробувати розхитати ситуацію в місті. Після словесної перепалки автомобілі "Правого сектора" почали штурмувати. У відповідь на ці дії представники "Правого сектора" дістали зброю. Після чого почалася бійка "стінка на стінку".

На місце викликали близько 20 поліцейських. Загалом приблизно 50 людей стали учасниками сутички.

"Чому стався конфлікт? Бо в нас йде війна. Виступає зараз представник (Нацкорпусу, – ред.). Це своєрідний "сумський Моторола". Вони скоїли напад на мій автомобіль, де я їхав зі своїми побратимами", – повідомив представник "Правого сектора".

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Реакція правоохоронців

У поліції поки не надали подробиць сутички. На офіційних ресурсах місцевої поліції повідомляється, що бійка сталася на площі Незалежності між активістами.

"На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Найближчим часом усім учасникам конфлікту буде надана правова оцінка. Обставини інциденту з’ясовуються", – повідомили у поліції.

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