У центрі Сум "Нацкорпус" та "Правий сектор" влаштували побоїще (відео)

У центрі міста Суми влаштували масову бійку. Представники "Нацкорпусу" напали на машину "Правого сектора".
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Представники "Нацкорпусу" звинуватили "Правий сектор" у тому, що вони нібито займають проросійську позицію та можуть спробувати розхитати ситуацію в місті. Після словесної перепалки автомобілі "Правого сектора" почали штурмувати. У відповідь на ці дії представники "Правого сектора" дістали зброю. Після чого почалася бійка "стінка на стінку".
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На місце викликали близько 20 поліцейських. Загалом приблизно 50 людей стали учасниками сутички.
"Чому стався конфлікт? Бо в нас йде війна. Виступає зараз представник (Нацкорпусу, – ред.). Це своєрідний "сумський Моторола". Вони скоїли напад на мій автомобіль, де я їхав зі своїми побратимами", – повідомив представник "Правого сектора".
Реакція правоохоронців
У поліції поки не надали подробиць сутички. На офіційних ресурсах місцевої поліції повідомляється, що бійка сталася на площі Незалежності між активістами.
"На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Найближчим часом усім учасникам конфлікту буде надана правова оцінка. Обставини інциденту з’ясовуються", – повідомили у поліції.
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