У Чернігові обстріляли аеродром, у місті ввімкнули сирени (відео)

На аеродромі Півці в Чернігові сталася пожежа. Російські війська завдали удару.
Про це повідомило "Суспільне", посилаючись на Сергія Болдирєва, керівника департаменту цивільного захисту Чернігівської ОДА.
"У Чернігові оголошена повітряна тривога. Всім сховатися в укриття", – опублікували попередження для жителів міста в Telegram-каналі "Суспільного".
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Згодом стало відомо, що в напрямку Чернігова летіли 2 літаки, тому дали сирену. Літаки повернули назад.
Бій за аеродром під Києвом
Росія розпочала обстріли Гостомеля під Києвом. Там розміщений аеродром держпідприємства "Антонов".
Була атака російських вертольотів з висадкою десанту на аеродром Гостомель. Йде бій. Збито 3 вертольоти противника. Місцеві жителі кажуть, що пролетіло понад 20 вертольотів.
Також з'явилися відео збитого російського вертольота.
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