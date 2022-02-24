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У Чернігові обстріляли аеродром, у місті ввімкнули сирени (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 лютого, 14:24
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Була оголошена евакуація в укриття, але згодом сирени вимкнули
В Чернігові обстріляли аеродром.
В Чернігові обстріляли аеродром. / Фото: Колаж: Сьогодні

На аеродромі Півці в Чернігові сталася пожежа. Російські війська завдали удару.

Про це повідомило "Суспільне", посилаючись на Сергія Болдирєва, керівника департаменту цивільного захисту Чернігівської ОДА.

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"У Чернігові оголошена повітряна тривога. Всім сховатися в укриття", – опублікували попередження для жителів міста в Telegram-каналі "Суспільного".

Згодом стало відомо, що в напрямку Чернігова летіли 2 літаки, тому дали сирену. Літаки повернули назад.

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Бій за аеродром під Києвом

Росія розпочала обстріли Гостомеля під Києвом. Там розміщений аеродром держпідприємства "Антонов".

Була атака російських вертольотів з висадкою десанту на аеродром Гостомель. Йде бій. Збито 3 вертольоти противника. Місцеві жителі кажуть, що пролетіло понад 20 вертольотів.

Також з'явилися відео збитого російського вертольота.

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