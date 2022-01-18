У Чернігівській області внаслідок пожежі загинула жінка з трьома онуками

В Чернігівській області поблизу Ніжина сталася масштабна пожежа в приватному будинку. В результаті загинула жінка та троє дітей.
Як стало відомо новинам "Сьогодні", в будинку були жінка 1973 року народження з трьома онуками. Пожежу виявив її чоловік, який повернувся додому.
Загиблими дітьми виявилися двоє хлопчиків та дівчинка (2017 – 2018 років народження). Серед загиблих дітей є близнята. Попередню причину пожежі поки не встановили, рятувальники все ще працюють на місці трагедії.
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Що відомо про пожежу
Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла о 16:44 у селі Браниця Ніжинського району..Горів приватний житловий будинок. О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв. О 18:48 – ліквідовано.
Внаслідок пожежі загинуло 4 людини, з них 3 дитини (2017 – 2018 років народження).
В ДСНС просять бути обережними
Рятувальники звернулися до громадян після цієї трагічної пожежі.
"Дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті. Слідкуйте та перевіряйте справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів", – закликають в ДСНС.
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