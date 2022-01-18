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У Чернігівській області внаслідок пожежі загинула жінка з трьома онуками

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 січня, 19:18
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Попередню причину пожежі наразі не встановили, на місці працюють рятувальники
Жінка з трьома дітьми загинула на пожежі.
Жінка з трьома дітьми загинула на пожежі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігівській області поблизу Ніжина сталася масштабна пожежа в приватному будинку. В результаті загинула жінка та троє дітей.

Як стало відомо новинам "Сьогодні", в будинку були жінка 1973 року народження з трьома онуками. Пожежу виявив її чоловік, який повернувся додому.

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Загиблими дітьми виявилися двоє хлопчиків та дівчинка (2017 – 2018 років народження). Серед загиблих дітей є близнята. Попередню причину пожежі поки не встановили, рятувальники все ще працюють на місці трагедії.

Що відомо про пожежу

Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла о 16:44 у селі Браниця Ніжинського району..Горів приватний житловий будинок. О 17:25 пожежу локалізовано на площі 56 м кв. О 18:48 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі загинуло 4 людини, з них 3 дитини (2017 – 2018 років народження).

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В ДСНС просять бути обережними

Рятувальники звернулися до громадян після цієї трагічної пожежі.

"Дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті. Слідкуйте та перевіряйте справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів", – закликають в ДСНС.

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