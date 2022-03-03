У гуманітарці для України знайшли маяки-трекери – ЗСУ

У разі виявлення таких подарунків їх потрібно розбивати молотком і спалювати

Гуманітарну допомогу слід перевіряти / Фото: Колаж: Сьогодні

У гуманітарній допомозі, яку було передано Україні, були виявлені передавачі, які дають наведення. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.

Реклама

"Сьогодні в одній із бригад територіальної оборони при отриманні гуманітарної допомоги знайдено кілька маячків-трекерів, що дають наведення", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ закликали уважно оглядати будь-яку гуманітарну допомогу, і при виявленні таких маячків розбивати їх молотком та спалювати.

Диверсанти в Україні

3 березня працівник Козятинського вагонного депо разом із членом тероборони затримали російського диверсанта.

Українська служба безпеки постійно виявляє зрадників та диверсантів, які діють на користь окупантів. Тільки протягом учорашнього дня було викрито кількох диверсантів у різних областях України.

Реклама

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 "Ні кроку назад!", яким пропонується запровадити найвищу міру покарання в Україні за державну зраду та вчинення диверсії.

2 березня у київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів. В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами.

26 лютого у Харківській області зловмисники представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб потрапити до бомбосховища. Проте ДСНС не проводить жодних перевірок.

Реклама

25 лютого у Києві на Троєщині затримано 60 диверсантів.

Також ми писали, що до кожного населеного пункту України в'їхали "сплячі групи" диверсантів. Вони винаймали квартири, проживали там і чекали на час "Ч". Вказані особи зараз використовуються як коригувальники вогню та диверсійних груп і можуть бути озброєні.