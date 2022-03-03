Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У гуманітарці для України знайшли маяки-трекери – ЗСУ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 17:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У разі виявлення таких подарунків їх потрібно розбивати молотком і спалювати
Гуманітарну допомогу слід перевіряти
Гуманітарну допомогу слід перевіряти / Фото: Колаж: Сьогодні

У гуманітарній допомозі, яку було передано Україні, були виявлені передавачі, які дають наведення. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ на сторінці у Facebook.

Реклама

"Сьогодні в одній із бригад територіальної оборони при отриманні гуманітарної допомоги знайдено кілька маячків-трекерів, що дають наведення", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ закликали уважно оглядати будь-яку гуманітарну допомогу, і при виявленні таких маячків розбивати їх молотком та спалювати.

Диверсанти в Україні

3 березня працівник Козятинського вагонного депо разом із членом тероборони затримали російського диверсанта.

Українська служба безпеки постійно виявляє зрадників та диверсантів, які діють на користь окупантів. Тільки протягом учорашнього дня було викрито кількох диверсантів у різних областях України.

Реклама

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 "Ні кроку назад!", яким пропонується запровадити найвищу міру покарання в Україні за державну зраду та вчинення диверсії.

2 березня у київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів. В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами.

26 лютого у Харківській області зловмисники представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб потрапити до бомбосховища. Проте ДСНС не проводить жодних перевірок.

Реклама

25 лютого у Києві на Троєщині затримано 60 диверсантів.

Також ми писали, що до кожного населеного пункту України в'їхали "сплячі групи" диверсантів. Вони винаймали квартири, проживали там і чекали на час "Ч". Вказані особи зараз використовуються як коригувальники вогню та диверсійних груп і можуть бути озброєні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Навіщо ви народжували своїх дітей? Митрополит Климент звернувся до матерів солдатів РФ – відео Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти