У Харкові та області окупанти випустили снаряди по газопроводу

У Харкові та Ізюмському районі Харківської області пошкоджено газову трубу та газопровід. Внаслідок влучення снарядів у дві багатоповерхівки на Північній Салтівці вибито вікна, пошкоджено газову трубу, пише Харківгаз.
Своєю чергою "Харківгаз" повідомляє, що в області після обстрілу агресора пошкоджено газопровід високого тиску в Ізюмському районі. Понад 500 сімей села Оскол та психоневрологічний інтернат тимчасово без газопостачання.
Крім того, у Куп'янському районі пошкоджено газопровід середнього тиску — без газу 265 сімей села Сенькове, у колишньому Шевченківському районі без газу два села.
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Ситуація у Харкові
25 лютого У Харкові снаряд Російської Федерації потрапив у житловий будинок у спальному районі.
Також повідомлялося, що Харків знову сильно обстрілюють військові РФ. По всьому місту чутно звуки канонад, але сирени не включають. Зазначимо, що найпотужніший обстріл у районі Немишля.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram повідомив, що йде обстріл району Кінного ринку.
З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися до підготовлених метрополітен та інших бомбосховищ.
Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – зараз працюють над їх відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.
Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися роботи, оскільки живуть в області. Терехов запевнив, що із хлібом проблем у місті не буде – "Кулиничі" випікають і постачають його до магазинів та супермаркетів.
Ситуація в Україні 25 лютого
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначається значна активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.
- Крім того, найманці почали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
- Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.