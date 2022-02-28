На Харківщині Stinger збив вертоліт окупантів (відео)

Вертоліт був збитий зенітно-ракетним комплексом, який Україна отримала місяць тому

Stinger збив гелікоптер російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківщині збили вертоліт окупантів. Його підбили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.

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"Гертоліт окупантів збитий у смт Близнюки Харківської обл. Уточнив у ЗСУ. Вертоліт був збитий Стінгером, тим самим, що передали союзники місяць тому! Україна перемагає!", – повідомив Геращенко.

IM-92 Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Ракети довжиною 1,5 метра та вагою понад 16 кілограмів мають надзвукову швидкість, 2400 кілометрів на годину, і є ефективними для ураження цілей у радіусі від 0,5 метра до 5 кілометрів. Такі системи протиповітряної оборони дуже важливі для збивання російських вертольотів та літаків.

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Розгромні втрати

Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого:

Літаки – 29;

Гелікоптери – 29;

Танки – 191;

Бойові броньовані машини – 816;

Гармати – 74;

ЗРК БУК – 1;

Град – 21;

Автомобільна техніка – 291;

Цистерни – 60;

БПЛА ОТР – 3;

Кораблі/катери – 2;

Кошти ППО – 5;

Особистий склад орієнтовно – 5300.

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