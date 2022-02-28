На Харківщині Stinger збив вертоліт окупантів (відео)

На Харківщині збили вертоліт окупантів. Його підбили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.
"Гертоліт окупантів збитий у смт Близнюки Харківської обл. Уточнив у ЗСУ. Вертоліт був збитий Стінгером, тим самим, що передали союзники місяць тому! Україна перемагає!", – повідомив Геращенко.
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IM-92 Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Ракети довжиною 1,5 метра та вагою понад 16 кілограмів мають надзвукову швидкість, 2400 кілометрів на годину, і є ефективними для ураження цілей у радіусі від 0,5 метра до 5 кілометрів. Такі системи протиповітряної оборони дуже важливі для збивання російських вертольотів та літаків.
Розгромні втрати
Міноборони України озвучило дані про втрати окупанта станом на 6 ранку 28 лютого:
- Літаки – 29;
- Гелікоптери – 29;
- Танки – 191;
- Бойові броньовані машини – 816;
- Гармати – 74;
- ЗРК БУК – 1;
- Град – 21;
- Автомобільна техніка – 291;
- Цистерни – 60;
- БПЛА ОТР – 3;
- Кораблі/катери – 2;
- Кошти ППО – 5;
- Особистий склад орієнтовно – 5300.
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