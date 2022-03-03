У Херсоні росіяни захопили телестанцію: влада попереджає про можливі фейки

У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Геннадій Лагута.
"За наявною інформацією, рашисти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ". Заявляємо – це ФЕЙК! Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", — написав він у Telegram.
Лагута запевнив, що керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.
Далі по темі
"Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!" — закликав він.
Ситуація в Україні 3 березня
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.
- Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
- У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
- Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.