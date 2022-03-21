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У Херсонській області російські окупанти викрали двох людей, які охороняли порядок

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21 березня, 04:29
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Хлопці, яких викрали, нічого поганого не зробили, вони охороняли громаду
Інформацію про викрадення вже подали офіційно. Колаж "Сьогодні"
Інформацію про викрадення вже подали офіційно. Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області на Скадовському перехресті 20 березня росіяни викрали двох людей, які охороняли лад у Голопристанській громаді.

Про це повідомляє Голопристанський міський голова Олександра Бабича.

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Деталі

За словами мера, на Скадовському перехресті під'їхав автомобіль, маркований "Z". Зокрема, росіяни, які були в ньому, запитали людей, що вони там роблять.

"Звинувачували їх у тому, що вони нібито там стежать за якимись колонами. Але це – безпідставно та нелогічно. І двох чоловіків забрали із собою", – сказав Бабич.

Він додав, що нікого не вбили, "це їхня тактика така, терористична тактика, тому зберігайте спокій". Також він зазначив, що хлопці, яких викрали, нічого поганого не зробили, вони охороняли громаду.

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Як раніше ЗСУ розгромили окупантів на аеродромі під Херсоном

Збройні сили України 15 березня знищили техніку російських військових , яку окупанти стягнули на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном Про це написав депутат Олексій Гончаренко у Telegram .

"Херсон! Пам'ятаєте аеропорт у Чорнобаївці? Там більше не злетять вертольоти рашистів і не поїде їхня бронетехніка. ВСУ джгут! Всі рознесли нах*р! Окупанти, копайте собі ями і лягайте ногами вперед. Ми не жартуємо. У нас посівна на носі", – написав Гончаренко.

Військовий експерт Олександр Коваленко у Telegram писав, що місцеві жителі говорили про знищення великої кількості техніки російських окупантів, у тому числі гелікоптерів.

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