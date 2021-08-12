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У Хмельницькій області почали ремонт траси Житомир – Чернівці. Якою буде нова дорога

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
12 серпня, 15:20
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Відремонтовану ділянку автодороги планують розширити на 2 метри. Якою буде нова траса
Для зміцнення дороги використовують технологію холодного ресайклінгу. Колаж "Сьогодні"
Для зміцнення дороги використовують технологію холодного ресайклінгу. Колаж "Сьогодні"

У Хмельницькій області почали ремонт ділянки траси Н-03 Житомир – Чернівці біля села Ладиги. Робітники вже влаштували перший кілометр нової дорожньої основи за інноваційною технологією. Роботи виконують за європейськими стандартами в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

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Нову ділянку автодороги планують розширити на 2 метри. Виробництво основи дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу відбувається прямо в русі.

Як проходить ремонт дороги. Фото: "Укравтодор"

"Ресайклер подрібнює старе асфальтобетонне покриття та змішує його з щебенево-піщаною сумішшю і цементом. У процесі до всього цього додаються в’яжучі матеріали. Потім отриману суміш плануємо автогрейдером і ущільнюємо котками. На виході отримуємо надміцну основу дороги", – йдеться у повідомленні.

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Далі в планах влаштування основи на наступних кілометрах відрізка. Зараз робочі готуються до укладання двох шарів асфальтобетону та ремонту моста через річку Случ.

Роботи на ділянці дороги планують завершити до кінця дорожньо-будівельного сезону-2021.

Траса Н-03 проходить по території Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей, її довжина становить 336,1 км.

Що таке холодний ресайклінг?

В "Укравтодорі" пояснили, що ця технологія дозволяє відновити і зміцнити основу дороги, використовуючи старі матеріали дорожнього одягу.

Спочатку фрезерується старе дорожнє покриття на розрахункову глибину, з нього виходить органо-мінеральна суміш. Потім додаються в'яжучі матеріали – бітумна емульсія і цемент – і вся ця суміш розподіляється рівномірним шаром, а потім ущільнюється котками.

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