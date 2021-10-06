Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Новини України

У Києві 8-річний хлопчик зірвався з 21 поверху – подробиці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 жовтня, 10:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дитина випала з балкону багатоповерхівки
Хлопчик проживав з батьками / Колаж "Сьогодні"
Хлопчик проживав з батьками / Колаж "Сьогодні"

У Києві з 21 поверху багатоповерхівки випав хлопчик. Від отриманих травм він помер на місці. Йому було 8 років.

Про це повідомляє поліція Києва.

Реклама

Що трапилося

О 16:20 поліція отримала інформацію про те, що дитина випала з квартири багатоповерхівки на Харківському шосе. 8-річний хлопчик випав з балкона. Квартира перебувала на 21-му поверсі. Він проживав з батьками.

Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків і очевидців, щоб з'ясувати причини і обставини. Поки кваліфікація справи ще не встановлена.

Читайте також:

Реклама

Не перший випадок

За 2020 рік неповнолітні скоїли 123 самогубства або їх спроби . Тільки за три місяці 2021 зафіксували вже 101 такий випадок. Кількість випадків психічного і фізичного насильства проти неповнолітніх в останні роки залишалося на досить високому рівні.

Раніше ми писали

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

58 234

захворіло за тиждень в Україні

+19%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти