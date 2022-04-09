У Києві поряд із метро "Шулявська" з'явилися алея з українськими містами-героями (фото)

В Києві на алеї поряд із метро "Шулявська" з'явилися українські міста-герої. Активісти та бійці тероборони прибрали назви міст-героїв Росії на стелах біля пам'ятника танкістам.
Про це повідомляє Telegram-канал "Рельный Киев".
Так, замість Москви, Ленінграда, Тули чи Сталінграда там тепер назви українських міст, які отримали статус "героїв" з початку розгортання повномасштабної війни Росії проти України.
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Серед них – Миколаїв, Харків, Охтирка, Волноваха, Ірпінь, Буча, Гостомель і Маріуполь.
Алея міст-героїв у Києві. Фото: Реальный Киев
Міста-герої України
Раніше президент підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Місто-герой України". Містами-героями стали:
- Харків;
- Чернігів;
- Маріуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха:
- Буча:
- Ірпінь:
- Охтирка:
- Миколаїв.
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