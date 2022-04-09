У Києві поряд із метро "Шулявська" з'явилися алея з українськими містами-героями (фото)

Історії звитяг

Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.

Слава Україні!