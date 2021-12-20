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СЬОГОДНІ Новини України

У Києві тепловоз протаранив автомобіль з дитиною, а на Новий рік можуть скасувати різдвяний піст — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 06:00
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Тепловоз в'їхав у легковик із трьома людьми, а Епіфаній заявив, що піст на Новий рік можуть послабити або скасувати
У Києві сталося ДТП за участю легковика та тепловоза, а Епіфаній заявив, що ПЦУ може скасувати піст на Новий рік/Колаж: "Сьогодні"
У Києві сталося ДТП за участю легковика та тепловоза, а Епіфаній заявив, що ПЦУ може скасувати піст на Новий рік/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Застілля закінчилося вбивством: у Дніпрі 19-річний хлопець до смерті побив свого батька

У Дніпрі 19-річний хлопець з невідомих причин до смерті побив свого батька. Відомо, що до інциденту вони разом вживали алкоголь.

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Правоохоронці затримали хлопця/Колаж: "Сьогодні"
Правоохоронці затримали хлопця/Колаж: "Сьогодні"

Протягнув кілька метрів: у Києві тепловоз врізався в автомобіль із дитиною

У Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Тепловоз протаранив легковик, в якому перебувала дитина та ще двоє осіб. На щастя, загиблих в аварії немає.

Легковий автомобіль не надав переваги у русі тепловозу/Фото: Еспресо, колаж: "Сьогодні"
Легковий автомобіль не надав переваги у русі тепловозу/Фото: Еспресо, колаж: "Сьогодні"

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Важить майже 100 кілограмів: в Одесі спекли гігантський різдвяний кекс

В Одесі спекли рекордно великий різдвяний кекс. Він складається з 70 частин та важить 92 кілограми. Кекс потрапив до книги рекордів України.

Десерт спекли за німецьким рецептом/Фото: Суспільне, колаж: "Сьогодні"
Десерт спекли за німецьким рецептом/Фото: Суспільне, колаж: "Сьогодні"

В Україні можуть скасувати піст на Новий рік

Православна церква України може послабити або скасувати піст на Новий рік, який є важливим для віруючих, що святкують Різдво 7 січня. Скасування посту можливе на два дні.

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Епіфаній заявив, що піст можуть скасувати на два дні/Колаж: "Сьогодні"
Епіфаній заявив, що піст можуть скасувати на два дні/Колаж: "Сьогодні"

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