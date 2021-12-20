В Україні можуть скасувати піст на Новий рік

Стримання у їжі важливе для вірян, які святкують Різдво 7 грудня

Епіфаній заявив, що піст можуть скасувати на два дні/Колаж: "Сьогодні"

Православна церква України може послабити або скасувати піст на Новий рік, який важливий для вірян, що святкують Різдво 7 січня.

Реклама

Про це заявив голова ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода.

Що сказав Епіфаній?

"До певної міри є порушення поста. І ми навіть обговорювали, у деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня та на 1 січня, Церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні", — зазначив Епіфаній.

Тимчасове рішення?

За словами голови ПЦУ, скасування чи послаблення посту має бути соборним загальним рішенням. Але це рішення буде тимчасовим.

"Поки що ми не перейдемо на новоюліанський календар, (можемо – ред.) послабити піст, щоб не було порушення. Тому що є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це справді проблема", — наголосив голова ПЦУ.

Як піст впливає на фізіологічний стан людини?

За інформацією Вікіпедії, піст знижує рівень холестеролу, кров'яний тиск, знімає нервовість та напруження, поліпшує сон, регулює роботу кишківника, допомагає вивести токсини, поліпшує самопочуття та зовнішній вигляд. Піст має бути обмежений, визначений часом, особливо, якщо це піст без їжі. Його не рекомендують дотримуватися вагітним, матерям, що годують немовлят та дітям.

Реклама

Читайте також