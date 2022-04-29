Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Києві затримали афериста, який обманював біженців

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 20:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Слідчі відкрили кримінальне провадження і тепер порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі
18-річний хлопець обманював біженців / Колаж "Сьогодні"
18-річний хлопець обманював біженців / Колаж "Сьогодні"

18-річний хлопець із Київської області обманював людей, які хотіли виїхати із зони бойових дій. Аферист брав по 2 500 гривень за перевезення, а після цього переставав виходити на зв'язок. Порушник встиг ошукати 10 пасажирів.

Про це повідомляє поліція Києва.

Реклама

Деталі афери

18-річний хлопець обіцяв людям, що вивезе їх із зони бойових дій за 2500 гривень. Оголошення аферист розмістив у соціальних мережах. Таким чином, за одне перевезення зловмисник отримував від 2500 до 5000 гривень із однієї особи.

Після того як аферист отримував гроші від жертв, то переставав виходити на зв'язок. Хлопець встиг обдурити 10 людей.

Що загрожує порушнику

За шахрайство жителю Київської області загрожує до 8 років ув'язнення.

Реклама

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та повідомили правопорушника про підозру.

Афери орендодавців на Закарпатті

Під час війни Росії проти України з мегаполісів виїхали тисячі українців, які обрали Закарпаття для тимчасового проживання. Люди віддають майже останні кошти, щоби орендувати будинок для безпеки сім'ї. Однак часто можна потрапити на шахраїв.

Що врахувати, щоб не потрапити до шахрайських рук:

Реклама
  • Не надсилайте авансу або будь-якої іншої оплати. Наполягайте про оплату оренди офлайн та підписання договору.
  • Під час підписання договору перевірте документи власника: паспорт та документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право на власність.
  • Обов'язково підписуйте договір оренди та зробіть фото показників лічильника.

Скористайтеся порадами не тільки для оренди житла на Закарпатті, а й в інших регіонах України.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 30 квітня
1
Особовий склад 23 200
Особовий склад
2
Літаки 190
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артилерія 436
Артилерія
7
Засоби ППО 77
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1701
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Сирський Олександр Станіславович - генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва. За успішну оборону столиці, особисту мужність і героїзм був нагороджений спочатку орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а згодом - “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Несольоний Михайло Михайлович - молодший сержант, водій санітарного транспортеру 16-го окремого мотопіхотного батальону “Полтава” 58-ї ОМБр. Незважаючи на шалений вогонь супротивника, заїхав в зону бойових дій, щоб врятувати поранених. Встиг евакуювати багатьох людей, але сам потрапив під обстріл російських окупантів і загинув. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.69

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти