Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини України

У лісосмузі. Поблизу Дніпра знайшли мертвим військового

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 16:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У військовослужбовця явні ознаки насильницької смерті, причетних уже знайшли
Тіло військового знайшли правоохоронці.
Тіло військового знайшли правоохоронці. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області біля автодороги Губиниха – Вільне в лісосмузі знайшли мертвого військовослужбовця. На його тілі були ознаки насильницької смерті.

Про це повідомили у Facebook 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

Реклама

Загиблого знайшли в районі села Вільне Новомосковського району.

Подробиці

Військовослужбовець проходив службу у військовій частині А1302. Після огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок завдання йому тяжкого тілесного ушкодження.

Працівники поліції встановили та затримали підозрюваних у вчиненні злочину. За попередньою інформацією, ними є військовослужбовці цієї ж військової частини.

Реклама

За фактом смерті військовослужбовця призначене службове розслідування. Про результати обіцяють поінформувати.

Не перший подібний інцидент

У Рівненській області військовослужбовець побив свого товариша по службі, внаслідок чого той помер.

Правоохоронці з'ясували, що у місті Дубно, поблизу контрольно-пропускного пункту в військовій частині, між чоловіками почалася суперечка, потім один з них вдарив іншого кулаком в обличчя, і той упав на асфальт.

Реклама

Потерпілий повернувся в казарму, проте на ранок йому стало зле. Врятувати життя чоловіка не вдалося.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування
Фото дня

Дивіться! Серфінгісти катаються на морських хвилях в Одесі

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

59 838

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти