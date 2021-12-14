У лісосмузі. Поблизу Дніпра знайшли мертвим військового

У військовослужбовця явні ознаки насильницької смерті, причетних уже знайшли

Тіло військового знайшли правоохоронці. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області біля автодороги Губиниха – Вільне в лісосмузі знайшли мертвого військовослужбовця. На його тілі були ознаки насильницької смерті.

Про це повідомили у Facebook 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

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Загиблого знайшли в районі села Вільне Новомосковського району.

Подробиці

Військовослужбовець проходив службу у військовій частині А1302. Після огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок завдання йому тяжкого тілесного ушкодження.

Працівники поліції встановили та затримали підозрюваних у вчиненні злочину. За попередньою інформацією, ними є військовослужбовці цієї ж військової частини.

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За фактом смерті військовослужбовця призначене службове розслідування. Про результати обіцяють поінформувати.

Не перший подібний інцидент

У Рівненській області військовослужбовець побив свого товариша по службі, внаслідок чого той помер.

Правоохоронці з'ясували, що у місті Дубно, поблизу контрольно-пропускного пункту в військовій частині, між чоловіками почалася суперечка, потім один з них вдарив іншого кулаком в обличчя, і той упав на асфальт.

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Потерпілий повернувся в казарму, проте на ранок йому стало зле. Врятувати життя чоловіка не вдалося.

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