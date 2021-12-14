У лісосмузі. Поблизу Дніпра знайшли мертвим військового

У Дніпропетровській області біля автодороги Губиниха – Вільне в лісосмузі знайшли мертвого військовослужбовця. На його тілі були ознаки насильницької смерті.
Про це повідомили у Facebook 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
Загиблого знайшли в районі села Вільне Новомосковського району.
Далі по темі
Подробиці
Військовослужбовець проходив службу у військовій частині А1302. Після огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок завдання йому тяжкого тілесного ушкодження.
Працівники поліції встановили та затримали підозрюваних у вчиненні злочину. За попередньою інформацією, ними є військовослужбовці цієї ж військової частини.
За фактом смерті військовослужбовця призначене службове розслідування. Про результати обіцяють поінформувати.
Не перший подібний інцидент
У Рівненській області військовослужбовець побив свого товариша по службі, внаслідок чого той помер.
Правоохоронці з'ясували, що у місті Дубно, поблизу контрольно-пропускного пункту в військовій частині, між чоловіками почалася суперечка, потім один з них вдарив іншого кулаком в обличчя, і той упав на асфальт.
Потерпілий повернувся в казарму, проте на ранок йому стало зле. Врятувати життя чоловіка не вдалося.
Раніше ми писали:
- Поблизу Миколаєва 4 грудня на полюванні застрелили колишнього військового. 44-річний чоловік отримав вогнепальне поранення у груди, від чого помер.
- На Донбасі на позиціях поблизу Новотроїцького 1 грудня загинув солдат Валерій Геровкін – його вбив ворожий снайпер.