У мовчанні народжується нацизм: Зеленський звернувся до євреїв через злочини Росії

Президент України закликав засудити бомбардування Бабиного Яру

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх євреїв світу після бомбардування Росією Бабиного Яру у Києві.

"Учора ввечері нас усіх бомбили в Києві. І ми всі знову загинули у Бабиному Яру – від ракетного удару. Хоча весь світ обіцяє, обіцяє постійно – ніколи знову. Для будь-якої нормальної людини, яка знає історію, Бабин Яр – це особлива частина Києва. Особлива частина Європи. Місце молитви. Місце пам'яті про сто тисяч людей, яких вбили нацисти. Місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце – мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту", — сказав він.

Реклама

Зеленський нагадав, що за часів радянської влади там на кістках було збудовано телецентр, спортивний комплекс, господарські будівлі, парк — щоб затерти справжню історію Бабиного Яру. Він закликав євреїв у всьому світі не мовчати про злочини Росії.

"Але за що його бомбили?.. Це вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей у Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ – стерти нашу історію. Стерти нашу країну. Стерти нас усіх. У перший день війни жорстоко бомбили Умань, куди щороку приїжджають сотні тисяч євреїв помолитися. Потім Бабин Яр, де було розстріляно сто тисяч євреїв. Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу – хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців", — сказав він.

Реклама

Ситуація в Україні 2 березня