У Москві люди знову вийшли на мітинг проти війни: їх уже затримують

Копам дали команду зачищати площу під час мітингу

Поліцейські затримують людей / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 25 лютого, у Москві знову починається антивоєнний мітинг. На місці вже є перші затримання.

Про це пише Riddle.

Реклама

Під час антивоєнного мітингу розпочалися перші затримання. Копам дали команду зачищати площу.

"Може їм теж бойову техніку вручити? Дивись, простіше буде", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

Реклама

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.

Читайте також: