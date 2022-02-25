В Москве люди снова вышли на митинг против войны: их уже задерживают

Копам дали команду зачищать площадь во время митинга

Полицейские задерживают людей / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 25 февраля, в Москве вновь начинается антивоенный митинг. На месте уже есть первые задержания.

Об этом пишет Riddle.

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Во время антивоенного митинга начались первые задержания. Копам дали команду зачищать площадь.

"Может им тоже боевую технику вручить? Глядишь, попроще будет", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

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Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.

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