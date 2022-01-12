У потягах "Укрзалізниці" з'явилися кавові автомати

Автомат вміє готувати вісім напоїв

Найдешевше коштує чай — 10 гривень/Колаж: "Сьогодні"

У потягах "Укрзалізниці" з'явилися кавові машини з асортиментом напоїв. Пасажири можуть придбати каву, капучино, гарячий шоколад або чай.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

У потягах "Укрзалізниці" помітили кавові апарати з різними напоями. Пасажир може посмакувати, зокрема, кавою, капучино, гарячим шоколадом або чаєм. Для цього необхідно внести до автомата гроші, обрати необхідний напій та зачекати, поки він приготується. Ціна за порцію кави, капучино або шоколаду — 20 гривень. Вартість чаю — 10 гривень.

Один з автоматів помітили в потязі №38, сполученням "Київ — Запоріжжя".

Автомат пропонує 8 напоїв/Фото: "Сьогодні"

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Перед тим як скористатися автоматом, людям пропонують ознайомитися з інструкцією/Фото: "Сьогодні"

Безкоштовна послуга стала платною

"Укрзалізниця" запровадила плату за друк електронних квитків. Відтепер ця послуга вартує 12 грн.

Вартість формується на основі двох показників:

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10 грн коштує сама роздруківка;

2 грн – ПДВ.

Обміняти електронний квиток на паперовий можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України, заплативши відповідну суму.

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