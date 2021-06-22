У поїзді "Маріуполь – Львів" пішов дощ – у вагоні утворилися калюжі (відео)

В одному з вагонів поїзда "Маріуполь – Львів" протік дах. У результаті "погода" в поїзді була як за вікном – у вагоні йшов дощ.
Про це повідомляє mrpl.city.
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Зазначається, що в Дніпрі поїзд потрапив під дощ. Пасажири намокли, оскільки дах сильно протікав.
На опублікованому відео видно калюжі на пасажирських місцях і на підлозі. Також намочило особисті речі людей.
У Мережі користувачі вимагають повернути вартість квитка і скаржаться на умови перевезення.
Нагадаємо, це вже не перший потоп у вагоні. Раніше в поїзді "Рахів – Одеса" утворилася річка зі смердючої рідини. Через різке гальмування складу в вагоні прорвало гнилу 30-річну трубу.
Також у Дніпропетровській області зійшов із рейок поїзд "Інтерсіті" , який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя.