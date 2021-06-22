Русский
$ 27,19
32,29
  1. Новини України

У поїзді "Маріуполь – Львів" пішов дощ – у вагоні утворилися калюжі (відео)

22 червня 2021 17:32

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Через дощ у вагоні намокло все – пасажирські місця, люди і їхні особисті речі

В одному з вагонів поїзда "Маріуполь – Львів" протік дах. У результаті "погода" в поїзді була як за вікном – у вагоні йшов дощ.

Реклама

Про це повідомляє mrpl.city.

Читайте також: Поїзд Київ – Миколаїв "порадував" пасажирів дощем зі стелі

Зазначається, що в Дніпрі поїзд потрапив під дощ. Пасажири намокли, оскільки дах сильно протікав.

На опублікованому відео видно калюжі на пасажирських місцях і на підлозі. Також намочило особисті речі людей.

Не пропусти!
Шанси України сьогодні пробитися в плей-офф Євро дорівнюють 26%
26 відсотків - така ймовірність нічиєї в матчі Хорватія - Шотландія. Цей результат виведе нас в плей-офф Євро
Реклама

У Мережі користувачі вимагають повернути вартість квитка і скаржаться на умови перевезення.

Нагадаємо, це вже не перший потоп у вагоні. Раніше в поїзді "Рахів – Одеса" утворилася річка зі смердючої рідини. Через різке гальмування складу в вагоні прорвало гнилу 30-річну трубу.

Також у Дніпропетровській області зійшов із рейок поїзд "Інтерсіті" , який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На пенсію –
На пенсію – "автоматом". Чи можна працювати з електронною трудовою після досягнення пенсійного вікуЕкономіка
ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через
ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24"Фінанси
80-річчя з дня нападу Гітлера на СРСР: як перші бомби падали на мирний Київ
80-річчя з дня нападу Гітлера на СРСР: як перші бомби падали на мирний КиївУкраїна
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
За посвідченням пільговиків у транспорт скоро не пускатимуть – Кабмін подав до Ради законопроєкт
За посвідченням пільговиків у транспорт скоро не пускатимуть – Кабмін подав до Ради законопроєктЕкономіка
До України йде пекельна погода: які області просмажить найсильніше
До України йде пекельна погода: які області просмажить найсильнішеУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти