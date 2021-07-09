У РФ закликали стратити керівників України, а в Харкові втік злочинець – головні новини за ніч

Давній ненависник України Петро Толстой знову переступив межу, а в Харкові оголосили поліцейську операцію – та інші події

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой і втеча у Харкові / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Втеча злочинця у Харкові

У Харкові втік просто з залу суду підозрюваний у тяжких злочинах 47-річний громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім. Причому у нього були спільники – на вулиці його чекав невстановлений автомобіль. Його втечу зафіксовано на відео.

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Втеча Дімерала Незаметтіма / коллаж "Сьогодні"

У Держдумі закликали до знищення української влади

Віце-спікер Державної Думи Росії Петро Толстой, який раніше неодноразово образливо відгукувався про Україну і скандалив із нардепами, перейшов до відкритих закликів вбивати керівництво нашої країни.

Плутанина з гербами України

Президент Володимир Зеленський 28 червня вніс у Раду не той проєкт Великого герба, який переміг на торішньому конкурсі, тому що пропонувати парламенту на затвердження саме ескіз-переможець нібито і не були зобов'язані. У "Слузі народу" своєрідно пояснили плутанину з гербами України.

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Проєкт, внесений Зеленським у Раду (зліва) та ескіз, що переміг на конкурсі (праворуч)

Створення реєстру заборонених сайтів

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила остаточне рішення про створення так званого реєстру заборонених сайтів, нібито для того, щоб вирішувати, які сайти підлягають блокуванню, а які ні. Але багато хто в країні проти цього реєстру.

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