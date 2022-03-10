У Рівному авто зі штрафмайданчиків передають ЗСУ та тероборони

Таким чином на потреби армії залучено понад 50 автомобілів

Конфісковані авто у Рівному передають армії. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівненській області арештовані автомобілі, які знаходяться на штрафмайданчиках, передають на потреби тероборони та армії в умовах війни Росії проти України.

Про це повідомляє голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в Facebook.

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Вилучається "автоконфіскат", який перебуває в кримінальних провадженнях — це транспорт, де перевозили наркотики, учасники ДТП "на ходу" та автівки, арештовані рішенням суду.

Деякі підприємства та установи Рівненщини добровільно передали свій транспорт на потреби української армії. Зокрема, інкасаторські автомобілі окремих банків.

Таким чином на потреби армії залучено понад 50 автомобілів, з яких 34 — конфісковані в п'яних водіїв.

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Схожі рішення на Закарпатті

У Закарпатській області у п'яних водіїв будуть вилучати автомобілі на потреби армії. Відповідні рішення ухвалила обласна військова адміністрація регіону.

За якою процедурою відбуватиметься вилучення, пояснили в поліції. Речниця відомства Ганна Дан повідомила, що нині поліцейські працюють в посиленому режимі. Якщо патрульні зупинять водія з ознаками алкогольного сп'яніння – на місце будуть викликані військові, які й конфіскують автомобіль. А на самого водія буде складено адміністративний протокол. Після завершення усіх юридичних процедур кермувальника направлять на службу в ЗСУ по пришвидшеній процедурі.

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