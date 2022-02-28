У США запровадили нові санкції проти РФ – що заборонили

Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.
Про це написала пресслужба Міністерство закордонних справ України.
Мінфін США запровадив додаткові санкції проти Росії:
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- американським фізичним та юридичним особам заборонено здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ;
- запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.
У МЗС додали, що на підході нові санкції від США, ЄС та інших.
"Нова зброя їде в Україну для наших захисників", – додали в повідомленні.
Також у пресслужбі МЗС заявили, що Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, бо його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи.
Росію наздоганяє покарання за війну
- 24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де понад трильйон доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.
- ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.
- Пізніше Євросоюз увів санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і навіть активами за Центральний банк России. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ
- Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть ні до Європи вилетіти, ні вилетіти з європейських країн додому.