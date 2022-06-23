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В Україні можуть змінити правила призову до армії – Зеленський

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 21:42
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Модель призову, як в Ізраїлі, сьогодні розглядається у рамках реформ безпеки і в Україні
Володимир Зеленський розповів, як може змінитись призов в Україні після війни. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський розповів, як може змінитись призов в Україні після війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Через війну в Україні можуть змінитися правила призову. Так, у майбутньому це може торкнутися хлопців, які планують вступати до вишів. Війна з РФ змусила сотні тисяч людей не лише взяти до рук зброю, а й навчитися нею користуватися.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до студентів Ізраїлю.

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За його словами, модель призову, як в Ізраїлі, сьогодні розглядається у рамках реформ безпеки і в Україні.

"Будемо розглядати, обговорювати з громадськістю. Те, що наші люди будуть знати, як воювати, те, що більшість із них це знають, після того, як з'явилась територіальна оборона, велика кількість людей, вже рахується у сотнях тисяч, вони захищали нашу державу спочатку голіруч, а потім вже зі зброєю в руках, говорить про те, що, як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так вже не буде і підхід буде змінений і для студентства тощо" , – сказав Зеленський.

До речі, в Ізраїлі більшість майбутніх студентів призиваються до армії або ж проходять альтернативну службу. Середній вік першокурсника становить близько 23 років.

В Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію населення

Ще одну частину чоловічого населення України звільнено від мобілізації, що проходить в Україні. В Україні набув чинності закон №7272, який звільняє від призову учнів та викладачів ПТУ.

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Цим документом у нашій країні прирівняли права учнів та викладачів ПТУ до прав студентів та викладачів вишів. Тобто вони отримують відстрочку від призову на військову службу.

Водночас передбачено деякі винятки. Зокрема, відстрочку від мобілізації можуть отримати лише учні денної чи дуальної форми навчання.

Щодо викладачів ПТУ, то відстрочка надається лише тим, для яких викладацька діяльність у ПТУ є основним місцем роботи, а вони одержують там не менше ніж 0,75 ставки.

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Раніше ми розповідали, що студенти призовного віку, які навчаються у вищих закладах освіти за межами України, можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, щоб продовжити навчання. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Державною прикордонною службою України розповіли про правила перетину кордону для студентів призовного віку.

Також сайт "Сьогодні" писав, що мобілізація в Україні, оголошена у лютому через повномасштабне вторгнення Росії, триватиме щонайменше до серпня.

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