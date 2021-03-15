В Україні можуть остаточно скасувати переведення годинників вже цього тижня.
Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту сказав перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Він закликав депутатів ухвалити відповідний законопроєкт у другому читанні Верховної Ради.
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"Дуже вдячний за підтримку законопроєкту щодо часу в Україні. Дуже сподіваюся, що цього тижня зможемо його ухвалити в цілому. І дякую всім за конструктивні пропозиції", – зазначив заступник голови Ради.
Нагадаємо, на початку березня Україна стала ще на крок ближче до скасування переведення годинників. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт № 4201.
Також раніше новини "Сьогодні" пояснювали, навіщо Україні потрібно відмовлятися від переведення годинників.
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