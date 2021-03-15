В Україні можуть остаточно скасувати переведення годинників вже цього тижня.

Реклама

Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту сказав перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він закликав депутатів ухвалити відповідний законопроєкт у другому читанні Верховної Ради.

Читайте також: Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

"Дуже вдячний за підтримку законопроєкту щодо часу в Україні. Дуже сподіваюся, що цього тижня зможемо його ухвалити в цілому. І дякую всім за конструктивні пропозиції", – зазначив заступник голови Ради.

Реклама

Нагадаємо, на початку березня Україна стала ще на крок ближче до скасування переведення годинників. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт № 4201.

Також раніше новини "Сьогодні" пояснювали, навіщо Україні потрібно відмовлятися від переведення годинників.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама