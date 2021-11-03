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В Україні можуть перейменувати низку міст (список)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 листопада, 18:18
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Перейменування вимагає мовний омбудсмен через російськомовний характер назв
Тарас Кремень просить змінити назви низки міст.
Тарас Кремень просить змінити назви низки міст. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні можуть перейменувати низку населених пунктів. Все тому, що вони носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Він звернувся до керівників органів місцевого самоврядування з проханням привести назви міст у відповідність до правопису та стандартів державної мови.

Які населені пункти перейменують?

За словами Тараса Креміня, він отримує скарги про російськомовні назви від місцевих жителів. Це стосується таких міст:

  • Арбузинка,
  • Сєвєродонецьк,
  • Южноукраїнськ,
  • Южне,
  • Спокойствіє,
  • Надєждівка,
  • Переводчикове,
  • Луч,
  • Первомайське,
  • Первомайськ.

"Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль та були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади", – додав омбудсмен.

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Перейменувань вимагає мовний закон

Відповідно до частини першої статті 41 мовного закону географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

На Волині перейменували стародавнє місто

Депутати міської ради Володимир-Волинського майже одноголосно проголосували за повернення місту історичної назви. Тепер він буде носити стару назву – Володимир.

"Деколонізація триває! Міська рада Володимира Волинського підтримала рішення про поверення місту історичної назви – Володимир, без причепки вигаданої росіянам", – написав нардеп.

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