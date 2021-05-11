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В Україні можуть вакцинувати курортні міста. Як це буде працювати

11 травня, 09:47

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Міністерство охорони здоров'я України продовжує працювати над впровадженням COVID-сертифікатів і думати над можливими бонусами вакцинації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що COVID-сертифікати будуть давати українцям певні бонуси. Так, міністерство опрацьовує ідею вакцинації цілих містечок і створення так званої "зеленої зони" в них.

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"Одна з ідей, наприклад, полягала в тому, що у нас є міста і містечка, які можуть провакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст. Якщо провакцинуються всі мешканці цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати у звичайному нормальному режимі", – сказав Шмигаль в інтерв'ю "РБК Україна".

Прем'єр-міністр зазначив, що це один з можливих бонусів.

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

"Ми хочемо такі речі спробувати, щось в пілотному режимі пройти. Є вже такі ініціативи від місцевої влади і громад. Ми будемо рухатися в цьому напрямку", – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, новий документ дозволить українцям вільно подорожувати за кордоном – до тих пір можна користуватися паперовим Міжнародним свідченням про вакцинацію.

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