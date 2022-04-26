Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві: підсумки ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні на мародерстві зловили понад 1200 людей

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 15:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мародери, користуючись війною в країні, грабують будинки та квартири, які покинули українці
Нацполіція відкрила 5,5 тисячі справ факту мародерства під час війни
Нацполіція відкрила 5,5 тисячі справ факту мародерства під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни правоохоронці на мародерстві спіймали 1200 українців, всього за майновими злочинами розслідують понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова поліції Ігор Клименко.

Реклама

"Загалом понад 5,5 тисяч кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Нацполіції. Понад 1200 людей вже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень.

За його словами, переважно це громадяни із кримінальним минулим.

Обстановка з мародерами

  • В Ірпені поблизу Києва затримали двох мародерів , що кинули гранату у жінок Внаслідок життя одного з постраждалих борються лікарі.
  • На даний момент надходить дедалі більше інформації про факти мародерства російськими окупантами. У Сумській області, де ведуться запеклі бої з російською армією , зафіксували факт пограбування м'ясного комбінату
  • У місті Тростянець Сумської області ще одна група "російського світу" пограбувала магазин. За словами очевидців, винесли здебільшого випивку та закуску до неї.
  • Російські окупанти почали хвалитися, що навчилися " грамотно" мародерствувати в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали. а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.
  • Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх мародерити на повну.
  • У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.
  • Також російські загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини , відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку і навіть грабують церкви
  • 27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
  • 1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.
  • У місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву . У пошуках їжі військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1643
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.45

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти