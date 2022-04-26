В Україні на мародерстві зловили понад 1200 людей

З початку війни правоохоронці на мародерстві спіймали 1200 українців, всього за майновими злочинами розслідують понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова поліції Ігор Клименко.
"Загалом понад 5,5 тисяч кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Нацполіції. Понад 1200 людей вже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень.
За його словами, переважно це громадяни із кримінальним минулим.
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Обстановка з мародерами
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