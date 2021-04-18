В Україні почали вакцинацію Pfizer: ексклюзивні фото та відео

Першими щеплення зробили підопічним психоневрологічного інтернату в Бородянці – за вакцинацією особисто спостерігав Віктор Ляшко

У неділю, 18 квітня, почалася вакцинація українців препаратом американської компанії Pfizer – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко разом з мобільною бригадою виїхав на першу вакцинацію.

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Про це повідомляє "Сегодня"

Першими отримають перші дози Pfizer підопічні психоневрологічного інтернату в Бородянці, що під Києвом. Вакцинацію розпочали з директора лікарні, після щеплення почали робити вже пацієнтам.

/ Фото: Сьогодні

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Головний санітарний лікар повідомив, що щеплення зроблять близько 100 громадянам – підопічним і персоналу інтернату.

Фото: Наталія Руденська, "Сегодня"

Ляшко заявив, що вакцина вже доїхала до всіх регіональних складів. І з сьогоднішнього дня в кожній області України можна зробити щеплення американським препаратом.

На відео з місця, повідомили що вакцину для щеплень доставили на місце заздалегідь, медики її максимально швидко підготували до використання.

Відео: Сьогодні

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Фото: Наталія Руденська, "Сегодня" В тренді Відбілювач і заборонені барвники: чим небезпечні популярні в Україні солодощі

Фото: Наталія Руденська, "Сегодня"

А Ляшко на відео каже, що розмороженою вакцина може зберігатися п'ять днів. Її потрібно зберігати при температурі +2 +8 градусів. Отже, якщо медики не встигнуть використати якийсь флакон – це не страшно, можна його заховати в холодильник і використовувати протягом п'яти днів.

Відео: Сьогодні

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Фото: Наталія Руденська, "Сегодня"

Фото: Наталія Руденська, "Сегодня"

Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не бачить необхідності введення трьох доз вакцини від коронавируса Pfizer, про що раніше заявив директор компанії.

Минулого тижня Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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